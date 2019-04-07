"Репортер"

За словами чоловіка Оксани, на благочинній каві назбирали 5573 євро, плюс ще додатково 50 євро – вже після заходу. Володимир дякує і віденцям, і франківцям. “Люди! Дякуємо вам усім!” – пише він.
Найболючіше було для мами – вона не могла зрозуміти доньок. Надія каже, лише зараз змирилась.
З його допомогою споживачі «Івано-Франківськгазу» та «Івано-Франківськгаз Збут» можуть швидко та зручно оплачувати рахунки за газ, передавати показання лічильників та контролювати поточний баланс.
У серпні вона повідомляла поліції, що чоловік був п’яний, схопив її за шию та почав душити. Того ж місяця її щеня породи ши-цу “раптово зникло”, і вона вважала, що він убив тварину.
По-перше, запровадили відеофіксацію складення іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування…
Подробиці ДТП повідомив журналіст Громадського з місця події. За його словами, у BMW їхали батько з сином, батько зараз у шоковому стані.
7 квітня 1795 року у Франції запровадили метричну систему, у 1943 – швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував, а 7 квітня 1969 року — символічна дата народження Інтернету.
У наступному турі “Ураган” їде до Києва грати з ХІТом.
У серпні вона повідомляла поліції, що чоловік був п’яний, схопив її за шию та почав душити. Того ж місяця її щеня породи ши-цу “раптово зникло”, і вона вважала, що він убив тварину.
Вартість проекту – $8 млрд. Кошти в нього вклали такі організації, як Світовий банк, ООН, The African Union, британські ботанічні сади.