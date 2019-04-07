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"Репортер"
У Відні провели благодійну каву: збирають гроші на лікування Оксани Кваснишин (ФОТО)
Люди

У Відні провели благодійну каву: збирають гроші на лікування Оксани Кваснишин (ФОТО)

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Близнючки на війні. Як франківчанки Надя з Танею пішли захищати Україну
Газета

Близнючки на війні. Як франківчанки Надя з Танею пішли захищати Україну

By Світлана Лелик
Хрестом проти забудови. У Франківську біля озера освятили капличку (ФОТО)
Соціум

Хрестом проти забудови. У Франківську біля озера освятили капличку (ФОТО)

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Люди

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Люди

У Відні провели благодійну каву: збирають гроші на лікування Оксани Кваснишин (ФОТО)

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За словами чоловіка Оксани, на благочинній каві назбирали 5573 євро, плюс ще додатково 50 євро – вже після заходу. Володимир дякує і віденцям, і франківцям. “Люди! Дякуємо вам усім!” – пише він.

Газета

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Гроші

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Гроші

Газовики розробили мобільний додаток для власників iPhone – 104 Mobile Light

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З його допомогою споживачі «Івано-Франківськгазу» та «Івано-Франківськгаз Збут»  можуть швидко та зручно оплачувати рахунки за газ, передавати показання лічильників та контролювати поточний баланс.

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